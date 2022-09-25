На торте ко дню рождения Джона Коллинза изображен его данк через Джоэла Эмбиида

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Игроки «Атланты» подарили своему партнеру по команде Джону Коллинзу на день рождения торт с изображением его данка через центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

Эпизод произошел в плей-офф 2021 года.

Это не первый раз, когда Коллинз троллит Эмбиида. В 7-м матче полуфинала Восточной конференции он надел майку с изображением данка. В шестой встречи между игроками произошла стычка, в результате которой Эмбиид был оштрафован на 35 000 долларов.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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