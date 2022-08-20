Деджонте Мюррэй, Паоло Банкеро и Чет Холмгрен снова сыграют в лиге CrawsOver Pro-Am

Несколько значимых игроков НБА примут участие в субботних матчах полулюбительской лиги CrawsOver Pro-Am в Сиэтле.
Разыгрывающий Деджонте Мюррэй сыграет в турнире во второй раз за лето. В дебютном матче он выступил вместе с другими игроками «Атланты» Трэем Янгом и Джоном Коллинзом.
Звездный новички этого года Паоло Банкеро и Чет Холмгрен также выйдут на площадку в Сиэтле в эту субботу. В конце июля они набрали 84 на двоих в матче CrawsOver Pro-Am.
Ранее сообщалось, что в субботних матчах лиги примут участие Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум.
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