Деджонте Мюррэй, Паоло Банкеро и Чет Холмгрен снова сыграют в лиге CrawsOver Pro-Am

Несколько значимых игроков примут участие в субботних матчах полулюбительской лиги CrawsOver Pro-Am в Сиэтле.

Разыгрывающий Деджонте Мюррэй сыграет в турнире во второй раз за лето. В дебютном матче он выступил вместе с другими игроками «Атланты» и .

Звездный новички этого года Паоло Банкеро и также выйдут на площадку в Сиэтле в эту субботу. В конце июля они набрали 84 на двоих в матче CrawsOver Pro-Am.

Ранее сообщалось, что в субботних матчах лиги примут участие и Джейсон Тейтум.

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