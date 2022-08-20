Леброн Джеймс сыграет в матче CrawsOver Pro-Am

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс примет участие в матче лиги CrawsOver Pro-Am в эту субботу.
«Сиэтл, давайте сделаем это! Прошло более 15 лет с тех пор, как я играл здесь! Что ж, ожидание почти закончилось! Король возвращается!» – написал Джеймс в твиттере.
CrawsOver – полулюбительская лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.
Недавно в турнире участвовали игроки «Атланты» Трэй Янг, Деджонте Мюррэй и Джон Коллинз, а также звездные новички НБА Паоло Банкеро («Орландо») и Чет Холмгрен («Оклахома»).
Сам Леброн этим летом сыграл в матче полулюбительской Drew League в Лос-Анджелесе.
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