Леброн Джеймс сыграет в матче CrawsOver Pro-Am

Теги Атланта Леброн Джеймс Лейкерс Джамал Кроуфорд Орландо НБА Оклахома-Сити Деджонте Мюррэй Джон Коллинз Трэй Янг Паоло Банкеро Чет Холмгрен Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс примет участие в матче лиги CrawsOver Pro-Am в эту субботу.

«Сиэтл, давайте сделаем это! Прошло более 15 лет с тех пор, как я играл здесь! Что ж, ожидание почти закончилось! Король возвращается!» – написал Джеймс в твиттере.

CrawsOver – полулюбительская лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.

Недавно в турнире участвовали игроки «Атланты» Трэй Янг, Деджонте Мюррэй и Джон Коллинз, а также звездные новички НБА Паоло Банкеро («Орландо») и Чет Холмгрен («Оклахома»).

Сам Леброн этим летом сыграл в матче полулюбительской Drew League в Лос-Анджелесе.

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