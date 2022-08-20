Леброн Джеймс сыграет в матче CrawsOver Pro-Am

Звездный форвард примет участие в матче лиги CrawsOver Pro-Am в эту субботу.

«Сиэтл, давайте сделаем это! Прошло более 15 лет с тех пор, как я играл здесь! Что ж, ожидание почти закончилось! Король возвращается!» – написал Джеймс в твиттере.

CrawsOver – полулюбительская лига в Сиэтле, которая была основана бывшим игроком НБА Джамалом Кроуфордом.

Недавно в турнире участвовали игроки «Атланты» , и Джон Коллинз, а также звездные новички НБА Паоло Банкеро ( ) и Чет Холмгрен («Оклахома»).

Сам Леброн этим летом сыграл в матче полулюбительской Drew League в Лос-Анджелесе.

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