Кендрик Перкинс: «Дюрэнт не попал в мой Топ-5, но может сделать это по ходу сезона»

Известный баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс составил пятерку лучших игроков НБА после обнародования Топ-5 от журналистов ESPN.
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не вошел в пятерку Перкинса. Экс-центровой «Селтикс» и «Тандер» пояснил свою позицию.
«Дюрэнта нет в моей пятерке. Кей Ди на шестом месте в моем списке. Но он всегда может подняться выше по ходу сезона!» – написал Перкинс.
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