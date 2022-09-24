Кендрик Перкинс: «Дюрэнт не попал в мой Топ-5, но может сделать это по ходу сезона»

Известный баскетбольный эксперт составил пятерку лучших игроков НБА после обнародования Топ-5 от журналистов ESPN.

Звездный форвард не вошел в пятерку Перкинса. Экс-центровой «Селтикс» и «Тандер» пояснил свою позицию.

«Дюрэнта нет в моей пятерке. Кей Ди на шестом месте в моем списке. Но он всегда может подняться выше по ходу сезона!» – написал Перкинс.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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