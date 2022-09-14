Кендрик Перкинс: «Стив Нэш больше не может доверять звездным игрокам «Нетс»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что главному тренеру «Бруклина» Стиву Нэшу будет трудно найти общий язык с лидерами команды в новом сезоне.

«Мне не нравится эта ситуация, и вот почему. Как вообще может доверять кому-то в раздевалке после такого? Как он может доверять лидеру и лучшему игроку команды Кевину Дюранту после того, как Кей Ди хотел лишить его работы?

Будет ли Нэш доверять , который проявлял к нему неуважение в течение двух сезонов. Наконец, как вообще можно доверять ? Мы видели, как он ушел из команды в прошлом чемпионате.

Приступая к работе, Стив Нэш уже настроен на неудачу. Он больше не может доверять игрокам, а игроки не доверяют ему. Как же он может быть главным тренером и фактически руководить командой?», – возмутился Перкинс.

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