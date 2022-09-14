Кендрик Перкинс: «Стив Нэш больше не может доверять звездным игрокам «Нетс»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что главному тренеру «Бруклина» Стиву Нэшу будет трудно найти общий язык с лидерами команды в новом сезоне.

«Мне не нравится эта ситуация, и вот почему. Как Стив Нэш вообще может доверять кому-то в раздевалке после такого? Как он может доверять лидеру и лучшему игроку команды Кевину Дюранту после того, как Кей Ди хотел лишить его работы?

Будет ли Нэш доверять Кайри Ирвингу, который проявлял к нему неуважение в течение двух сезонов. Наконец, как вообще можно доверять Бену Симмонсу? Мы видели, как он ушел из команды в прошлом чемпионате.

Приступая к работе, Стив Нэш уже настроен на неудачу. Он больше не может доверять игрокам, а игроки не доверяют ему. Как же он может быть главным тренером и фактически руководить командой?», – возмутился Перкинс.

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