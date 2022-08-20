Кендрик Перкинс: «Дюрэнт – звезда, но ни на что не влияет»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс усомнился в способности ускорить свой обмен из .

«Нетс» придется обменять Дюрэнта, но они не получат взамен то, что хотят. сейчас не решается отдать за него Брэндона Ингрэма.

Он звезда, но не обладает влиянием. Сможет ли он изменить что-то?» – заявил Перкинс.

Ранее Кендрик раскритиковал Дюрэнта за требование уволить Шона Маркса и .

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?