Кендрик Перкинс: «Дюрэнт – звезда, но ни на что не влияет»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс усомнился в способности Кевина Дюрэнта ускорить свой обмен из «Бруклина».
«Нетс» придется обменять Дюрэнта, но они не получат взамен то, что хотят. «Новый Орлеан» сейчас не решается отдать за него Брэндона Ингрэма.
Он звезда, но не обладает влиянием. Сможет ли он изменить что-то?» – заявил Перкинс.
Ранее Кендрик раскритиковал Дюрэнта за требование уволить Шона Маркса и Стива Нэша.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?