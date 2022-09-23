Мэтт Барнс: «Ситуация в «Бостоне» – сложная, грязная и в сто раз ужаснее, чем все мы думали»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс объяснил, что удалил свой пост в поддержку главного тренера , узнав все подробности инцидента.

«Поскольку теперь я представитель СМИ, я стараюсь сообщать только правдивую информацию. Вчера я выступил в защиту Име Удоки, но после того, как я узнал факты, я удалил то, что опубликовал, потому что эта ситуация в «Бостоне» – сложная, грязная и в сто раз ужаснее, чем все мы думали.

Случилось то, что я никак не могу оправдать. Не мое дело рассказывать вам, что произошло. Но вчера я удалил свой пост, потому что мне позвонил человек, который знает все подробности», – сказал Барнс.

«Селтикс» отстранили Удоку от работы на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?