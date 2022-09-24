Кристапс Порзингис: «Мне нравится быть в статусе аутсайдера, нравится, когда во мне сомневаются»

Форвард «Уизардс» поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Если честно, мне нравится быть в статусе аутсайдера. От нас особо ничего не ждут, я имею в виду сторонних наблюдателей, но мое мнение таково, что у этой команды есть хорошие шансы показать всем им, что они ошибаются.

Я наслаждаюсь этим статусом. Мне нравится, когда во мне сомневаются. И я верю, что мы проведем хороший сезон. Рассчитываю, что мы превзойдем ожидания и пошумим», – сказал Порзингис.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?