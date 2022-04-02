«Уизардс» обыграли «Мэверикс» с разницей «+32», Порзингис набрал 24+9+4

Теги Даллас НБА Вашингтон Кентавиус Колдуэлл-Поуп Кристапс Порзингис Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис в пятницу провел первый матч против «Далласа» после февральского обмена.

«Уизардс» победили со счетом 135:103, Кристапс записал на свой счет 24 очка (8 из 18 с игры), 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал рекордные для себя в сезоне 35 очков.

«После представления команд мы собрались в кучку, я сказал: «Кей Пи, раз они решили расстаться с тобой, сегодня мы зададим им хорошую трепку». Это было первое, что я сказал ему, именно так мы и сделали», – рассказал Колдуэлл-Поуп.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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