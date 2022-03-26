Кристапс Порзингис набрал 30 очков и 10 подборов в победном матче с «Пистонс»

Бигмен в пятницу провел самый результативный матч после февральского обмена в команду.

Во встрече с (100:97) Порзингис набрал 30 очков (11 из 22 с игры), а также 10 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота за 32 минуты.

«В прошлом матче с «Милуоки» мы выступили не лучшим образом. Это не то, как мы хотим завершить сезон. Сегодня мы сосредоточились, сыграли с энергией и делали те вещи, которые должны делать», – заявил латыш.

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