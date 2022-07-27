Кристапс Порзингис вернулся в сборную Латвии спустя пять лет

Тяжелый форвард сыграет за сборную Латвии в заключительном раунде квалификации чемпионата мира 2023 года.

25 августа сборная Латвии примет команду Турции, а 28 августа проведет гостевой матч против Великобритании в группе I в рамках второго раунда отборочного турнира.

«Прошло пять лет с тех пор, как я в последний раз надевал майку национальной сборной. С нетерпением жду, когда снова надену эту майку, буду наслаждаться баскетболом с партнерами по команде и петь национальный гимн с нашим шестым игроком», – сказал Порзингис.

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