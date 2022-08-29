Кристапс Порзингис исполнил шикарный путбэк-данк в матче за Латвию

Форвард отметился шикарным данком в матче за сборную Латвии.

Звездный баскетболист вытянулся в прыжке и красиво добавил сверху после промаха партнера.

Латвия обыграла дома Великобританию со счетом 87:80 и продолжает лидировать в группе I квалификации чемпионата мира-2023 с показателями 5-1.

Порзингис стал самым результативным игроком встречи. На его счету 29 очков (9-12 с игры, 1-3 из-за дуги) и 14 подборов за 29:42 на площадке.

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