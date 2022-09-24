ЦСКА решил не судиться с Кевином Пангосом («Свободный агент»)

ЦСКА отказался судиться с разыгрывающим .

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Московский клуб рассматривал такую возможность после ухода игрока в (взыскание предусмотренной контрактом компенсации). Армейцы в итоге не стали открывать судебное производство в BAT в отношении канадского разыгрывающего.

«Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, Кевин не смог завершить переход в московский клуб до логического конца. Из-за событий 24 февраля он не прилетел в Москву и не проходил обязательный медосмотр. Во-вторых, ради перехода в ЦСКА Пангос самостоятельно выкупил свой контракт у «Кливленда». В клубе учли этот момент», – отмечается в сообщении.

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