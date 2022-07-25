Пангос и Фойгтманн расторгли контракты с ЦСКА и в ближайшее время станут игроками «Милана» (Маттео Андриани)

Бывшие игроки ЦСКА Кевин Пангос и решили проблемы с выкупом контрактов с московским клубом и в ближайшее время официально станут игроками , сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Итальянский клуб имеет устную договоренность с Пангосом и Фойгтманном. Задержка с подписанием соглашений была связана с тем, что у игроков оставались действующие контракты с ЦСКА.

Фойгтманн (29 лет, 214 см) в матчах Лиги ВТБ минувшего сезона набирал за армейцев 8,4 очка, 5,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Пангосом (29 лет, 188 см) 23 февраля. Дебют канадца за армейцев был намечен на 4 марта, но игрок не прилетел в Россию из-за ситуации на Украине.

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