«Милан» подписал Кевина Пангоса на 2 года

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«Милан» объявил о подписании двухлетнего соглашения с разыгрывающим Кевином Пангосом (29 лет, 188 см).

Канадский баскетболист недавно договорился о расторжении контракта с ЦСКА.

Армейцы представили Пангоса 23 февраля. Его дебют был запланирован на 4 марта, однако игрок не прилетел в Россию из-за ситуации на Украине.

В прошлом сезоне разыгрывающий также провел 24 матча за «Кливленд», набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 6:55 на площадке.

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