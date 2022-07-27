«Милан» подписал Кевина Пангоса на 2 года

объявил о подписании двухлетнего соглашения с разыгрывающим (29 лет, 188 см).

Канадский баскетболист недавно договорился о расторжении контракта с .

Армейцы представили Пангоса 23 февраля. Его дебют был запланирован на 4 марта, однако игрок не прилетел в Россию из-за ситуации на Украине.

В прошлом сезоне разыгрывающий также провел 24 матча за , набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за 6:55 на площадке.

«Может, вернусь в баскетбол в какой-то интересной роли». Сергей Быков — о работе в «Школе баскетбола» и должности в хоккее