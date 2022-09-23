По словам владельца «Бостона», Име Удока отстранен за многократные нарушения клубной политики

Владелец Вик Грусбек заявил, что главный тренер команды отстранен от работы в сезоне-2022/23 по итогам многомесячного расследования, проведенного независимой юридической фирмой, которая обнаружила многократные нарушения клубной политики.

Грусбек не стал комментировать подробности результатов расследования, но отметил, что никому больше из организации не грозит наказание. Также он подтвердил, что отстранение влечет за собой «значительные финансовые санкции».

Отстранение продлится до 30 июня 2023 года. Ассистент Джо Маззулла будет руководить командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?