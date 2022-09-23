Брэд Стивенс: «Слухи и безудержное вранье в Twitter никем не контролируются»

Генеральный менеджер произнес эмоциональную речь по поводу отстранения главного тренера и связанную с этим слухами.

«У нас в организации много талантливых женщин, и я думаю, что вчера им пришлось очень тяжело.

Слухи и безудержное вранье в Twitter никем не контролируются, но я думаю, что мы, как организация, обязаны поддержать наших сотрудниц, потому что многие были несправедливо втянуты в эту ситуацию», – сказал Стивенс.

«Селтикс» отстранили Удоку от работы на один год за интимные отношения с сотрудницей клуба.

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