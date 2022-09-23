Эмил Райкович – о матче против «Меги»: «Каждый внес свой вклад на табло»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович отметил, что каждый игрок команды внес свой вклад в победу над сербской «Мегой» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ (101:76).

«Рад, что в этом матче смогли каждому дать игровое время, и каждый внес свой вклад на табло. Был один сложный момент, когда команда снизила уровень оборонительной интенсивности, но мы быстро взяли контроль над игрой в свои руки.

Отдохнем и будем готовиться к финальном матчу в воскресенье», – сказал Райкович.

Астапкович — новый лидер ЦСКА, «Партизан» начинает с победы. Итоги первого дня Суперкубка