Владимир Гомельский: «Швед дает Райковичу необходимое разнообразие в атаке»

Известный комментатор и эксперт поделился мнением о роли в обновленном ЦСКА.

«В ЦСКА на сегодняшний день лишь один легкий форвард – Астапкович. Понятно, что усилить позицию в условиях санкций до начала сезона не удастся. Напрашивается другой вариант с использованием трех маленьких на площадке. Швед в своем лучшем состоянии может быть очень полезен в таком варианте, закрывая позицию 3-го номера в атаке. Легкая пятерка – Уэйр, Ухов, Швед, Астапкович и Жан-Шарль – выглядит очень разнообразной в позиционном нападении. А стартовый состав – Уэйр, Швед, Астапкович, Антонов и Милутинов – сильнейшая в лиге ВТБ на данный момент.

Швед дает Райковичу необходимое разнообразие в атаке», – написал Гомельский в своей конференции.

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