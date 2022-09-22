Яннис Адетокумбо – о прозвище: «Я не только греческий, но и нигерийский Фрик»

Звездный форвард сборной Греции и «Бакс» высказался о данном ему болельщиками и прессой прозвище «Греческий Фрик».

«Я так часто слышу это свое прозвище. Не то чтобы это меня сильно беспокоило, но люди не называют меня «Нигерийский Фрик». Все называют меня «Греческий Фрик». Но пришло время понять, что я и такой, и такой. Я не только греческий, но и нигерийский Фрик.

Нельзя выбрать никнейм, который дают тебе другие люди. Но я все же могу сказать им, что родился и вырос в Греции. Я знаю греческую культуру, говорю на языке, знаю историю. Но в моем случае все то же самое актуально и по отношению к нигерийской культуре. Я сложнее, не что-то одно. Вы не можете решить за меня, кто я», – заявил Яннис.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера