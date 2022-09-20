Деннис Шредер: «Йокич, Яннис и Лука все еще в числе лучших в мире»

Разыгрывающий «Лейкерс» и сборной Германии Деннис Шредер сказал, что с готовностью продолжит выступать за национальную команду.

«На Олимпийские игры не поехал из-за контрактной ситуации. В этом была причина. Но все видели мою приверженность команде в этом году, даже когда у меня не было контракта. Я люблю этих парней, люблю федерацию. Продолжу играть, пока могу ходить», – сказал Деннис.

Шредер также заявил, что лидер «озерников» был рад его возвращению в клуб.

«Не могу дождаться, когда все начнется. На этот раз хочется добиться другого результата.

Разговаривал с Леброном. Он сказал, что рад моему возвращению. У нас есть незавершенное дело. Когда я был в команде, на трибуны не пускали зрителей, пандемия. В команде было много травм. Надеюсь, в новом сезоне все сложится иначе, все будут здоровы, мы попробуем побороться за что-нибудь», – заявил Шредер.

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«Такое случается. Они все еще в числе лучших в мире. Бывает. На площадку выходят десять человек, может произойти что угодно», – считает Шредер.

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