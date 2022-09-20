Андреас Пистиолис – о Дончиче, Янниса и Йокиче: «Проигрывает не один игрок, а вся команда»

Главный тренер «Галатасарая» Андреас Пистиолис высказался о провале главных фаворитов Евробаскета-2022 Словении, Сербии и Греции.

«Люди слишком упрощают ситуацию. Они говорят о Яннисе, Дончиче, Йокиче. Но играют не они, а их команды. Греция, Словения. Вот кто играет. У вас могут быть хорошие игроки, но у команды может быть плохая химия, или вы можете в итоге оказаться в целом плохой командой.

Или вы можете быть хорошей командой, но иногда бывает просто не ваш день. Это формат плей-офф, один неудачный матч и ты вылетаешь. Такое случается. Евробаскет этого года доказал, что в одном матче любая команда может обыграть кого угодно.

В конечном итоге команды, которые дошли до финала, оказались лучшими. Они были лучше подготовлены психологически и продемонстрировали лучшую командную работу. Они получали удовольствие от баскетбола и играли с другой энергетикой.

Какими бы хорошими ни были ваши игроки, это не гарантирует, что вы построите успешную команду. Люди хотят приписать поражение великому игроку, но это так не работает. Это поражение всей команды. И то же самое, когда вы побеждаете. Один игрок не может выиграть турнир в одиночку», – сказал Пистиолис.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?