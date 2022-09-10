Антон Астапкович – о ничьей с «Тофашем»: «Именно такие игры дают сплоченность»

Форвард ЦСКА Антон Астапкович рассказал, за счет чего команде удалось преодолеть трудности в товарищеском матче против .

Армейцы отыграли 20-очковое отставание и довели встречу до овертайма. После второй дополнительной пятиминутки команды согласились на ничью – 99:99.

«Наверное, не надо было так первую половину начинать, чтобы потом показывать характер. Надо было сразу его показать. Но, как сказал тренер, именно такие игры дают сплоченность и начинают создавать ту команду, которую хотят видеть болельщики.

Они достаточно хорошо забивали. Мы не могли просто свое забить в начале матча. Не могли отзащищаться, на последних секундах могли пропустить. А у нас поначалу броски не летели. Во второй половине мы просто начали играть гораздо жестче в защите, что и принесло свои плоды», – сказал Астапкович.

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