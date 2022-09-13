Эмил Райкович: «Ищу баланс между игроками, налаживаю внутреннее взаимодействие между ними и тренерами»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о вещах, над которыми работает обновленная команда в начале предсезонных сборов.

«В этом сезоне наша подготовка имеет особенности. У нас новый состав, не так много легионеров, как было раньше. Мы сделали акцент на российских игроках, их стало больше. Им предстоит адаптироваться в ЦСКА, понять, что значит представлять цвета ЦСКА на площадке в каждый момент времени.

Сейчас я ищу баланс между игроками, налаживаю внутреннее взаимодействие между ними и тренерами. Сейчас это главное в нашей подготовке. Поэтому мы в Турции, чтобы начать постепенно строить внутреннюю «химию».

На тренировках и собраниях мы подготавливаем игроков, обсуждая с ними соперника, план на игру. Мы выбираем специальные слова для упрощения коммуникации во время матча. У нас есть собственные сигналы, терминология для взаимодействия на площадке. Это могут быть короткие слова, которые служат триггером, они запускают согласованное действие на площадке. Это целый процесс, но процесс, который должен быть хорошо отлажен», – сказал Райкович.

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