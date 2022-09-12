Эмил Райкович: «Есть еще много вещей, над которыми нужно поработать»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о товарищеском матче против турецкого (82:71) в рамках предсезонного турнира в Анталье.

«Мы постарались сделать еще один шаг вперед в подготовке, стараемся сделать нашу игру все лучше и лучше.

Это был первый матч, в котором присоединился к команде, и он нам очень помог. По-прежнему не даем ему полного количества минут, но он все же сыграл на двух важных отрезках. Шансы были у всех игроков, интенсивность была высокой. Есть еще много вещей, над которыми нужно поработать, нам также не хватает двух важных игроков, которые сыграют свои роли. Это процесс, и мы движемся вперед.

У нас здесь было три матча за шесть дней, расписание было тяжелым для игроков. Думаю, в третьей встрече показали более организованный баскетбол, особенно в обороне, но и в атаке тоже. Искали друг друга передачами, это позитивный момент. Сказал парням, чтобы они продолжали совершенствоваться каждый день. Когда это будет необходимо, мы будем там, где должны быть», – передает слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

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