Бен Симмонс – о нынешних «Нетс»: «Эта команда отлично мне подходит. «Сиксерс» на стероидах»

Защитник «Нетс» сравнил нынешнюю бруклинскую команду с «Филадельфией» в сезоне-17/18 и заявил, что у него хорошие ожидания от предстоящего чемпионата.

Четыре года назад «Сиксерс» завершили регулярку серией из 16 побед и стали 3-ми на Востоке. Симмонс тогда часто выходил на паркет, окруженный двумя или тремя снайперами.

«Эта команда отлично мне подходит, соответствует моим умениям. Это «Сиксерс» на стероидах. Я про тот состав, когда в Филадельфии играли Редик, Белинелли и Ильясова», – заявил австралиец.

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