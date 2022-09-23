Бен Симмонс: «Я нуждался в поддержке, но игроки и тренеры «Филадельфии» не давали мне этого»

Экс-игрок «Сиксерс» в подкасте Джей Джей Редика рассказал, как развивалась ситуация, приведшая к тому, что он отказался играть за команду из Филадельфии в сезоне-21/22.

«Я чувствовал себя не лучшим образом. Черт, я пытался все исправить, но вы, ребята, обсуждали все эти вещи про меня, что совсем не помогало. А именно в этом я нуждался, в помощи.

У меня не было ощущения, что я получаю эту поддержку от тренеров, игроков. Не буду говорить про всех товарищей по команде, потому что в этой команде есть отличные ребята, которые протянули руку помощи и до сих пор являются моими друзьями, но я не чувствовал, что получил необходимую поддержку. И мне было непросто», – заявил Симмонс.

По словам Симмонса, он хотел «поступить правильным образом», пытаясь вернуться на площадку перед сезоном-21/22 уже после того, как пригрозил больше не играть за «Сиксерс». Австралиец заявил, что главный тренер «76-х» выгнал его с одной из тренировок после того, как Бен несколько раз отказывался выполнить команду и начать упражнение. В итоге он был отстранен за поведение, наносящее ущерб «Филадельфии».

«Я разговаривал с Доком перед той тренировкой. Сказал ему: «Док, я не готов. Морально я не готов. Пожалуйста, просто поймите меня». Я пытался донести это до него и раньше, а он сказал: «Ну, я все равно тебя задействую». Я такой: «Ну ладно». И вот он сказал мне выходить на площадку и начинать. Я посмотрел на него. Прошла всего минута после начала занятия. «Бен, давай».

Никто так не делает. Так можно только нарочно. Я это понимал. Было ощущение, что все настроены против меня. Меня штрафовали за то, что я не поднимал тяжести, хотя физически я один из самых сильных парней в чертовой команде. В общем, меня стали штрафовать по мелочам. И все только начиналось.

Ну да, я справлялся с ситуацией не лучшим образом, но то же самое можно сказать и про команду, про людей, которые наделены в клубе властью», – рассказал Бен.

Симмонс отказался играть за «Сиксерс» в сезоне-21/22. В феврале его обменяли в «Нетс».

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