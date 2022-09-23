Сэм Прести – о слухах про Гилджесс-Александера: «Людям хочется кого-нибудь обсуждать, так все работает»

Генеральный менеджер «Тандер» прокомментировал появление слухов про возможный обмен защитника команды Шэя Гилджесс-Александера.

«Людям хочется кого-нибудь обсуждать, так все работает. Новостная лента должна заполняться. Это не чья-то попытка усложнить дела «Тандер», так устроен наш бизнес. Нужно привлекать внимание. Не стоит удивляться. Это позволяет заключать рекламные сделки. Они поддерживают зарплаты. Так все работает.

Единственная причина, почему мы сейчас говорим о Шэе в контексте обмена – самый ожидаемый трейд последнего времени состоялся. Лента пустует. Нужен контент. Если бы не обменяли, вы бы не спрашивали у меня про Шэя», – заявил Прести.

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