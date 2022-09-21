Шэй Гилджес-Александер пропустит начало тренировочного лагеря из-за растяжения связки

Атакующий защитник «Оклахомы» получил растяжение 2-й степени внутренней боковой связки левого колена.

Игрок пропустит начало тренировочного лагеря, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Оклахома» начнет предсезонные матчи через 12 дней. По словам клуба, Гилджес-Александер пропустит как минимум две недели.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провел 56 матчей, набирая в среднем 24,5 очка, 5,0 подбора и 5,9 передачи. В конце марта Гилджес-Александер выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопного сустава.

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