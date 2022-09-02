«Юта» сравнялась с «Оклахомой» по количеству пиков 1-го раунда на ближайшие 7 лет

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«Юта» в межсезонье-2022 обменяла лидеров команды Руди Гобера и Донована Митчелла, получив в этих сделках большое количество драфт-пиков.

«Джаз» Дэнни Эйнджа теперь сравнялись с «Оклахомой» Сэма Прести по количеству пиков 1-го раунда на ближайших семи драфтах.

У двух клубов Западной конференции по 15 пиков 1-го раунда.

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