«Юта» сравнялась с «Оклахомой» по количеству пиков 1-го раунда на ближайшие 7 лет

«Юта» в межсезонье-2022 обменяла лидеров команды Руди Гобера и Донована Митчелла, получив в этих сделках большое количество драфт-пиков.

«Джаз» теперь сравнялись с «Оклахомой» по количеству пиков 1-го раунда на ближайших семи драфтах.

У двух клубов Западной конференции по 15 пиков 1-го раунда.

Один из топовых новичков НБА уже сломался, но это еще не трагедия. Гриффин, Эмбиид и Симмонс подтвердят

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла