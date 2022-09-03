«Никс» могут переключиться на Шэя Гилджес-Александера после неудачи с Митчеллом

не удалось выменять из «Юты» звездного защитника Донована Митчелла.

Как сообщает New York Post, «Никс» теперь могут переключиться на защитника «Оклахомы» .

«Нью-Йорк» ранее упоминался в связи с интересом к 24-летнему канадцу.

Гилджес-Александер в минувшем чемпионате набирал 24,5 очка, 5,0 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру. «Тандер» в последние сезоны перестраивают состав.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла