Эдриан Воджнаровски: «Последняя глава тренерской карьеры Удоки не написана. Он интересен другим клубам»

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Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски оценил перспективы главного тренера «Селтикс» Име Удоки, который отстранен клубом на сезон-22/23 за роман на рабочем месте.

Решение о будущем 45-летнего Удоки в «Бостоне» после дисквалификации будет принято позже.

«Удоке не было дано никаких гарантий, что он снова будет тренировать «Селтикс». Но это открывает для него новые возможности. Сегодня я разговаривал с людьми из некоторых других организаций. Име может стать кандидатом на вакансии, которые открыты или могут стать вакантными в течение предстоящего сезона и, конечно, в следующем сезоне-23/24.

Последняя глава тренерской карьеры Удоки не написана. Эта история не станет для него фатальной», – заявил Воджнаровски в эфире.

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