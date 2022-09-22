Име Удока рассматривает возможность ухода в отставку

Главный тренер рассматривает возможность ухода в отставку, сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

Выяснилось, что у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс». Руководство клуба намерено наказать тренера. Скорее всего, он будет отстранен на весь сезон-2022/23.

Официальное заявление «Селтикс» ожидается сегодня.

По словам Мэнникса, команду может возглавить бывший главный тренер «Лейкерс» , у которого давние хорошие отношения с генеральным менеджером «Селтикс» Брэдом Стивенсом.

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