«Милуоки» начнет сезон гостевым матчем против «Филадельфии»

и Яннис Адетокумбо начнут сезон-2022/23 на выезде матчем против «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Встреча состоится 20 октября.

21 октября состоится матч между участниками финальной серии Восточной конференции прошлого сезона – «Майами» и . Команды сыграют в .

Еще одним значимым событием открытия сезона станет матч между и в Нью-Йорке 19 октября. В этой встрече ожидается возвращение в строй Бена Симмонса и Зайона Уильямсона, которые пропустили прошлый сезон.

Полное расписание матчей сезона НБА-2022/23 должно быть опубликовано в среду, 17 августа.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?