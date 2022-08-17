«Милуоки» начнет сезон гостевым матчем против «Филадельфии»

«Милуоки» и Яннис Адетокумбо начнут сезон-2022/23 на выезде матчем против «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Встреча состоится 20 октября.
21 октября состоится матч между участниками финальной серии Восточной конференции прошлого сезона – «Майами» и «Бостоном». Команды сыграют в Майами.
Еще одним значимым событием открытия сезона станет матч между «Бруклином» и «Новым Орлеаном» в Нью-Йорке 19 октября. В этой встрече ожидается возвращение в строй Бена Симмонса и Зайона Уильямсона, которые пропустили прошлый сезон.
Полное расписание матчей сезона НБА-2022/23 должно быть опубликовано в среду, 17 августа.
В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?