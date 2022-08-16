«Филадельфия» вернет Бену Симмонсу часть от 20 миллионов удержанной зарплаты

Форвард Бен Симмонс достиг договоренности с «Филадельфией» о возврате ему части удержанной зарплаты за прошлый сезон. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«76-е» удержали почти 20 миллионов долларов из причитающихся игроку денег за сезон-21/22 из-за того, что тот отказывался выходить на паркет и таким образом не соблюдал условия контракта. Симмонс подал жалобу на клуб, объясняя свое отсутствие психологическими проблемами.

Симмонс пропустил все матчи прошлого сезона, а по его окончании перенес операцию на позвоночнике.

Стороны договорились о неразглашении суммы компенсации.

избавилась от Симмонса перед дедлайном, обменяв его в на Джеймса Хардена.