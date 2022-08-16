«Филадельфия» вернет Бену Симмонсу часть от 20 миллионов удержанной зарплаты

Форвард Бен Симмонс достиг договоренности с «Филадельфией» о возврате ему части удержанной зарплаты за прошлый сезон. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«76-е» удержали почти 20 миллионов долларов из причитающихся игроку денег за сезон-21/22 из-за того, что тот отказывался выходить на паркет и таким образом не соблюдал условия контракта. Симмонс подал жалобу на клуб, объясняя свое отсутствие психологическими проблемами.
Симмонс пропустил все матчи прошлого сезона, а по его окончании перенес операцию на позвоночнике.
Стороны договорились о неразглашении суммы компенсации.
«Филадельфия» избавилась от Симмонса перед дедлайном, обменяв его в «Бруклин» на Джеймса Хардена.