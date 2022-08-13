Руководители «Селтикс» поддерживают связь с Брауном на фоне слухов о возможном обмене

Звездный защитник «Бостона» Джейлен Браун в это межсезонье фигурирует в слухах о возможном обмене в «Бруклин» на Кевина Дюрэнта.
Как сообщает The Boston Globe со ссылкой на источник, глава офиса «Селтикс» Брэд Стивенс и главный тренер Име Удока «все это время» общаются с Брауном и держат его в курсе событий. Отмечается, что Джейлен с пониманием относится к ситуации.
«Селтикс» пытаются балансировать между попытками заполучить Дюрэнта и сохранением отношений с Брауном, если этого не произойдет.
Действующий контракт 25-летнего баскетболиста истекает в 2024 году.
Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов