Руководители «Селтикс» поддерживают связь с Брауном на фоне слухов о возможном обмене

Теги Бостон Име Удока НБА Кевин Дюрэнт Брэд Стивенс Джейлен Браун Баскетбол

Звездный защитник «Бостона» Джейлен Браун в это межсезонье фигурирует в слухах о возможном обмене в «Бруклин» на Кевина Дюрэнта.

Как сообщает The Boston Globe со ссылкой на источник, глава офиса «Селтикс» Брэд Стивенс и главный тренер Име Удока «все это время» общаются с Брауном и держат его в курсе событий. Отмечается, что Джейлен с пониманием относится к ситуации.

«Селтикс» пытаются балансировать между попытками заполучить Дюрэнта и сохранением отношений с Брауном, если этого не произойдет.

Действующий контракт 25-летнего баскетболиста истекает в 2024 году.

Умер Билл Расселл, самый титулованный игрок в истории НБА. Он лишь недавно примирился с «Бостоном», которому принес 11 титулов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные