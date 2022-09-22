Леброн Джеймс – о продаже «Финикса» Сарвером: «Горжусь быть частью такой лиги»

Звездный форвард отреагировал на новость о грядущей продаже нынешним владельцем .

«Горжусь быть частью лиги, которая привержена прогрессу», – написал Джеймс в твиттере.

Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

Изначально бизнесмен был отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

Стало известно, что комиссионер НБА Адам Сильвер и владельцы других клубов в непубличном пространстве работали над тем, чтобы склонить Сарвера к продаже «Финикса».

37-летний Джеймс после объявления официальных санкций со стороны НБА выразил мнение, что они являются недостаточными: «Лига определенно допустила ошибку».

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