Рамона Шелберн: «На Сарвера оказывалось сильное давление с целью вынудить продать «Санз». Процесс запустил Сильвер»

Владелец Роберт Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

Бизнесмен был отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

По словам обозревателя ESPN Рамоны Шелберн, комиссионер НБА Адам Сильвер и владельцы других клубов в непубличном пространстве работали над тем, чтобы склонить Сарвера к продаже «Финикса».

«На Роберта Сарвера оказывалось сильное давление за кулисами. Мы слышали про компанию PayPal, но было много других спонсоров НБА и отдельных клубов, которые не хотели ассоциироваться с Сарвером и заявили об этом.

Давление оказывалось также другими владельцами и Адамом Сильвером. Очевидно, что комиссионер НБА умеет запускать подобные процессы, когда это необходимо, чтобы добиться цели», – рассказала Шелберн.

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