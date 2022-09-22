Рамона Шелберн: «На Сарвера оказывалось сильное давление с целью вынудить продать «Санз». Процесс запустил Сильвер»

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.
Бизнесмен был отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.
По словам обозревателя ESPN Рамоны Шелберн, комиссионер НБА Адам Сильвер и владельцы других клубов в непубличном пространстве работали над тем, чтобы склонить Сарвера к продаже «Финикса».
«На Роберта Сарвера оказывалось сильное давление за кулисами. Мы слышали про компанию PayPal, но было много других спонсоров НБА и отдельных клубов, которые не хотели ассоциироваться с Сарвером и заявили об этом.
Давление оказывалось также другими владельцами и Адамом Сильвером. Очевидно, что комиссионер НБА умеет запускать подобные процессы, когда это необходимо, чтобы добиться цели», – рассказала Шелберн.
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