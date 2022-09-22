На «Санз» будет большой спрос. Клуб интересен Джеффу Безосу и вдове Стива Джобса

является привлекательным активом на рынке, на клуб будет очень большой спрос среди потенциальных покупателей.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджаровски.

Ожидается, что попытки выкупить «Финикс» предпримут бывший генеральный директор Disney Боб Айгер, основатель и экс-генеральный директор Amazon Джефф Безос, соучредитель Oracle Лэрри Эллисон, а также совладелец «Уизардс» Лорен Пауэлл Джобс (вдова соучредителя Apple и бывшего генерального директора компании Стива Джобса).

По оценкам Forbes, в октябре 2021 года «Санз» стоили 1,8 миллиарда долларов, занимая 18-е место среди 30 клубов НБА.

Владелец «Финикса» решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

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