Адам Сильвер – о грядущей продаже «Финикса»: «Это правильный шаг»

Комиссионер НБА Адам Сильвер отреагировал на сообщения о том, что владелец Роберт Сарвер планирует продать принадлежащие ему акции «Санс» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

«Полностью поддерживаю решение продать «Санс» и «Меркьюри». Это правильный шаг для клуба», – говорится в заявлении.

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. Бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Санс» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.