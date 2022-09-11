Джанмарко Поццекко запрыгнул на Янниса Адетокумбо, празднуя победу над Сербией

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко не сдерживал эмоций после сенсационной победы над сборной Сербии (94:86) в 1/8 финала Евробаскета-2022.

Поццекко встретил лидера сборной Греции Янниса Адетокумбо в подтрибунном помещении. Специалист запрыгнул на форварда , радуясь успеху своей команды.

Поццекко возглавил итальянскую сборную в июне этого года. Сербия считалась главным претендентом на победу в турнире.

Перформансы суперзвезд, судейские скандалы и провальная организация. Что происходит на Евробаскете-2022