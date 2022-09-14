Ник Уайлер-Бэбб: «Видно, почему Яннис – MVP, но мы сбивали его с ритма»

Атакующий защитник сборной Германии Ник Уайлер-Бэбб в интервью каналу «Взял Мяч» прокомментировал победу команды в 1/4 финала Евробаскета-2022.

Германия остановила Грецию Янниса Адетокумбо. Звездный форвард был удален в середине заключительной четверти за второй неспортивный фол.

Адетокумбо завершил встречу с показателями 31 очко, 8 передач, 7 подборов и 3 перехвата.

«Мы здесь для того, чтобы побеждать в матчах с лучшими баскетболистами в мире. В нашей команде тоже есть несколько таких. Работа еще не окончена. У нас впереди две большие игры, поэтому нет времени радоваться слишком сильно.

На площадке, конечно, видно, почему Яннис – MVP. Его игра говорит сама за себя. Но мы сделали отличную работу против него. Мы не давали ему никаких коридоров в защите. Мы не позволяли ему заигрывать партнеров и старались сбивать его с ритма», – сказал Уайлер-Бэбб.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?