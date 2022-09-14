Словения вылетела с Евробаскета, проиграв 3 очка Польше в 1/4 финала

Сборная Польши сенсационно обыграла сборную Словении в 1/4 финала Евробаскета-2022.

Словенцы являлись действующими чемпионами Европы (2017). За команду выступает звездный разыгрывающий .

Групповой этап Словения завершила с показателями 4-1, Польша – 3-2.

Ранее с Евробаскета вылетели Греция Янниса Адетокумбо (1/4 финала) и Сербия Николы Йокича (1/8 финала), который также считались претендентами на титул.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера