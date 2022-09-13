Джанмарко Поццекко: «Извинился перед Яннисом»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко рассказал о том, что извинился перед форвардом сборной Греции Яннисом Адетокумбо, на которого запрыгнул в порыве эмоций после победы над Сербией в 1/8 финала Евробаскета.

По словам Поццекко, спустя какое-то время он встретил суперзвезду в лифте отеля.

«Извинился перед Яннисом. Сказал ему: «Извини меня. Просто я был счастлив после нашей победы». И он начал смеяться.

В большинстве случаев игрок и личность представляют собой нечто целое, неразделимое. Если человек хорош на площадке, то хорош и в жизни. Яннис – идеальный пример. Он потрясающий человек», – заявил 49-летний Поццекко.

Джанмарко рассказал, что после удаления досматривал игру в раздевалке с доктором сборной и своим другом из молодежной команды «Альбы», который работает на ЧЕ волонтером.

«Было так странно, потому что это был матч плей-офф Евробаскета, а я сижу в раздевалке и смотрю игру по телевизору с моим другом. Появилась такая мысль, что мне остается лишь открыть бутылку пива и расслабиться. Но это была не та ситуация...

И вот я выхожу из раздевалки после победы и встречаю лучшего игрока, Янниса. Мы обыграли Сербию… На мой взгляд, это было самое впечатляющее достижение в итальянском баскетболе, потому что мы обыграли, пожалуй, лучшую Сербию в истории», – рассказал Поццекко.

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