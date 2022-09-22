Драфт-проспект Ариэль Хукпорти получил разрыв ахилла

Центровой «Мельбурна» Ариэль Хукпорти получил разрыв ахилла в матче турнира NBL Blitz против «Перта».
20-летний немецкий центровой перешел в «Мельбурн» в 2021 году, он участник программы NBL по развитию молодых талантов. Хукпорти считался кандидатом на выбор на драфте НБА 2023 года.
Ариэль полностью пропустит сезон-22/23.
В минувшем сезоне Хукпорти набирал 7,2 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.
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