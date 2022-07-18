«Денвер» подпишет двусторонний контракт с чемпионом Австралии

договорился о двустороннем соглашении с форвардом Джеком Уайтом (24 года, 201 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Австралийский баскетболист успешно сыграл за «Наггетс» в Летней лиге, набирая в среднем 8 очков, 6,5 подбора, 1,3 блок-шота и 1 перехват за 16,3 минуты на площадке.

Уайт является выпускником университета Дьюк. На протяжении последних двух сезонов он выступал за «Мельбурн Юнайтед» и стал с этой командой чемпионом Австралии (2021).

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?