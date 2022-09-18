Арон Бэйнс провел 1-й матч спустя год после паралича

Центровой Арон Бэйнс дебютировал за «Брисбен Буллетс» в товарищеском матче против «Нью-Зиланд Брейкерс» (81:69).

В первой игре после возвращения в строй Бэйнс набрал 14 очков и 6 подборов за 13 минут на площадке.

Бэйнс получил серьезную травму спинного мозга во время Олимпийских игр в Токио летом прошлого года. Он провел два месяца в больницах Токио и Брисбена, где снова учился ходить. В январе центровой вернулся в баскетбол и возобновил тренировки.

На счету Бэйнса девять сезонов НБА за пять команд. В 2014-м он стал чемпионом в составе .

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