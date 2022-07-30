Новичок «Денвера» перенесет операцию по поводу перелома голени

Разыгрывающий Коллин Гиллеспи (23 года, 188 см) выбыл из строя с переломом голени левой ноги.

Как сообщает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс, новичку потребуется операция. В данный момент сроки восстановления неизвестны.

Гиллеспи не был выбран на драфте НБА этого года. Он провел четыре матча за «Наггетс» в Летней лиге, набирая в среднем 11,3 очка, 4,3 передачи, 5,3 подбора и 1,5 перехвата.

Недавно клуб из штата Колорадо подписал двусторонний контракт с разыгрывающим.

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