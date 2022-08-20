Киган Мюррэй тренируется без ограничений

Форвард успешно восстанавливается после травмы запястья.

Мюррэй перенес небольшую операцию на запястье правой руки в конце июля, после чего бросал только левой рукой.

По информации обозревателя ESPN Джеймса Хэма, теперь новичок «Кингз» тренируется без ограничений и будет полностью готов к предсезонному лагерю команды в сентябре.

Мюррэй был выбран под 4-м номером на драфте этого года. 21-летний форвард был признан MVP Летней лиги, которую он провел с показателями 23,3 очка, 7,3 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

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