Скип Бэйлесс: «Уэстбрук – как та милашка, которую ты видишь на следующее утро без макияжа»

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Телеведущие Fox Sports Шэннон Шарп и Скип Бэйлесс высказали свое мнение о Расселле Уэстбруке в составе «Лейкерс».

«Расс – та самая милая девушка, с который ты так хочешь пойти на свидание, а потом мечтаешь от нее избавиться. Именно с этим пришлось столкнуться Леброну. Поначалу он ведь думал: «Приятель, Расс собирает трипл-даблы, он так выкладывается на площадке», – заявил Шарп.

«Уэстбрук – это как та милашка, которую ты видишь на следующее утро без макияжа. И ты такой: «Так, стоп, погодите-ка», – добавил Бэйлесс.

33-летнего Уэстбрука считают одним из главных виновников неудачного выступления «озерников» в сезоне-21/22.

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